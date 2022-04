Lazio-Milan, le dichiarazioni di Tonali e Calabria al termine del match

Al termine del match vinto in extremis dal Milan contro la Lazio, Sandro Tonali e Davide Calabria hanno rilasciato diverse dichiarazioni. Il centrocampista rossonero è stato decisivo per la vittoria dei rossoneri, in quanto ha segnato il gol del definitivo 2-1. Ottima prestazione, l'ennesima in questa stagione, anche per il capitano del Milan. Ecco cosa hanno detto ai microfoni delle emittenti televisive presenti allo Stadio 'Olimpico' di Roma.