Lazio-Milan, Di Stefano: “Theo Hernandez e Ibrahimovic in forte dubbio”

Le ultime notizie sul Milan. Secondo Peppe Di Stefano, le presenze di Theo Hernandez e Ibrahimovic in Lazio-Milan sono tutt'altro che sicure

Non arrivano buone notizie dall'infermeria di Milanello. Secondo Peppe Di Stefano, inviato sul Milan, Theo Hernandez e Zlatan Ibrahimovic potrebbero non essere a disposizione di Pioli per la partita di lunedì contro la Lazio. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport. "Non ci sono notizie positive da Milanello, con Theo Hernandez e Ibrahimovic che sono in forte dubbio. Il Milan gioca lunedì, quindi ci sono ancora 72 ore di tempo, e c'è qualche speranza di recuperare soprattutto lo svedese perché la sua presenza è pesante. Non me ne voglia Leao, che può essere bravo e avere degli spunti buoni di campo, ma serve la sostanza. Il portoghese, inoltre, non è sicuro del posto da titolare: potrebbe giocare Rebic dal primo minuto nel ruolo di prima punta con Diaz sulla trequarti. Il Milan ora deve cambiare totalmente ritmo. Le inseguitrici hanno accorciato e dopo un anno come questo, come ha detto Calabria, è da stupidi non arrivare in Champions. Il Milan non può più avere il braccino corto". Intanto Ibrahimovic ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Milan TV.