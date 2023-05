Lazio, Luis Alberto: “Abbiamo fatto noi la partita contro il Milan”

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'ultimo match perso contro il Milan

Luis Alberto , centrocampista della Lazio , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' prima del match contro il Lecce e si è soffermato in modo particolare sull'ultima sconfitta con il Milan . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Luis Alberto sul match contro il Milan

"Dobbiamo tornare a essere noi, quelli di prima il Milan, una partita in cui comunque abbiamo fatto noi la partita. Era la terza gara della settimana, alle 3 del pomeriggio, col caldo: è stata determinata da due palle, altrimenti sarebbe finita 0-0 e sarebbe stata anche un po' noiosa per tutti". LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per lo Spezia >>>