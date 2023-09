Lazio, Lotito: “Una squadra italiana offrì 100 milioni per Milinkovic-Savic”

Intervistato dai microfoni di Radio Lega Serie A, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato dell'ormai ex centrocampista biancoceleste, Sergej Milinkovic-Savic: "Perché Milinkovic non è andato in un top club? Non abbiamo mai ricevuto offerte concrete, l'unica vera fu da parte di una squadra italiana, di cui non farò il nome, che offrì oltre 100 milioni di euro. In passato ho declinato un'offerta importante perché avevo preso l'impegno con Inzaghi e inoltre non avremmo fatto in tempo a sostituire Sergej, dato che quell'estate il calciomercato chiudeva a metà agosto".