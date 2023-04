Lazio, Lazzari: “La lotta Champions è molto bella, ogni gara vale tanto”

Nel pomeriggio di domenica 2 aprile, alle ore 15:00, è andato in scena il match tra il Monza di Raffaele Palladino e la Lazio di Maurizio Sarri, vinta dai biancocelesti, che hanno così consolidato il secondo posto in classifica. Il difensore italiano Manuel Lazzari era intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel poco prima del match sottolineando come sia emozionante la lotta Champions League e l'importanza di ogni partita proprio in quest'ottica. Di seguito le sue parole a riguardo.