Lazio, Baroni: “Champions League? Giocheremo alla morte le ultime due sfide”

Intervenuto in conferenza stampa, Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha parlato così dopo il pareggio in campionato contro la Juventus: "Siamo addolorati per questo, ma non sono d'accordo perché questa squadra ha ottenuto il record di vittorie in trasferta. Io so che la cosa più facile è guardare il punteggio, ma noi guardiamo il percorso e gli obiettivi iniziali. Le prestazioni non sono mai mancate, ci giocheremo alla morte le ultime due partite".