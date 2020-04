Lazio, Acerbi: “Parchi sì e centri sportivi no. Il Governo ci spieghi i motivi”

NEWS LAZIO – Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Francesco Acerbi, pilastro della difesa laziale, ha parlato dell’impossibilità prevista dal nuovo DPCM di allenarsi nei centri sportivi da dopo il 4 maggio in poi.

Acerbi, facendo seguito alle parole di Igli Tare e Marco Parolo ha detto: “Non è per creare polemica, ma vorremmo capire perché correre nei parchi va bene e nei campi di allenamento no. Se ci danno una motivazione adeguata, la accettiamo, ma il Governo non ci ha neanche risposto. Non chiediamo di fare partitelle, ma solo di correre sul verde dei campi dei centri sportivi”.

