Lazio, Acerbi: “Con il Milan abbiamo fatto una brutta figura” | News

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, al termine della sconfitta contro il Galatasaray ha parlato della gara contro il Milan

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha parlato al termine della partita persa contro il Galatasaray ai microfoni di Lazio Style. Ecco cosa ha detto: "Con il Milan abbiamo fatto una brutta figura, volevamo riscattarci in Europa ma non ci siamo riusciti. Corriamo tanto, mancano ancora un po' le distanze, corriamo a vuoto a volte e quindi sprechiamo energia ma oggi ho visto molti miglioramenti. Peccato, ci è mancato qualcosina in più per portare a casa un risultato importante. Domenica c'è un'altra gara dobbiamo voltare pagina, analizzare gli errori fatti e dobbiamo assolutamente vincere".