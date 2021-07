Laudisa: “Vlasic vuole il Milan, ma c’è l’offerta dello Zenit. Ziyech il piano B”

Carlo Laudisa ha parlato dei possibili movimenti in entrata del Milan: tra i nomi trattati ci sono quelli di Vlasic e Ziyech

Intervenuto attraverso il suo canale YouTube, Carlo Laudisa, nota firma de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato degli obiettivi di mercato del Milan. Il giornalista si è soffermato in particolar modo sui nomi di Nikola Vlasic e Hakim Ziyech. "Vlasic vuole il Milan, ma il CSKA Mosca ha ricevuto un’offerta importante dallo Zenit. Ora in via Aldo Rossi devono elaborare una strategia in tempi brevi. Paolo Maldini comunque ha no jolly, cioè Hakim Ziyech del Chelsea. Il Milan si sta muovendo con cautela e lo prenderebbe in prestito". Calabria ha parlato di Donnarumma, Calhanoglu e Kessié >>>