L’attacco di Sconcerti nei confronti di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il pensiero di Mario Sconcerti, molto critico nei confronti di Zlatan Ibrahimovic dopo Napoli-Milan. Queste le sue parole, rilasciate nel corso di un editoriale per il Corriere della Sera:

“Ibrahimovic è troppo pieno di sé. E più l’età avanza, più ha bisogno lui di allargarsi a copertura di uno spazio inversamente proporzionale. C’è molto in lui del vecchio Milan, quello che è ancora stabilmente settimo proprio perché ha bisogno di vivere nel passato fino in fondo. Ibra è uno straordinario giocatore di ieri, che non è poco, ma non è più abbastanza grande per turbare la ricerca di un nuovo equilibrio”.

