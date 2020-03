Lapadula racconta: “Via dal Milan per un motivo preciso”

NEWS MILAN – Gianluca Lapadula ha giocato nel Milan nella stagione 2016-2017, collezionando 29 presenze e 8 gol. Entrò subito nel cuore dei tifosi rossoneri per la sua voglia e l’amore per la maglia. “Il Milan per me è stato il coronamento di un sogno e di una scalata molto lunga partita dal basso. È stato bellissimo giocare a San Siro, i tifosi mi hanno sempre sostenuto. Ho avuto un rapporto speciale con il pubblico rossonero”.

Ma dopo appena una stagione venne ceduto, anche e soprattutto per via del cambio di proprietà, con il passaggio da Berlusconi a Yonghong Li. Lapadula spiega i motivi del suo addio: “Io sarei rimasto una vita al Milan, ma ci fu un cambio societario e i nuovi dirigenti non si capiva bene che progetti avessero“.

“Io – prosegue Lapadula – non rientravo nei piani e c’era il Genoa che mi voleva fortemente, sopratutto Juric che considero un grande allenatore come sta dimostrando a Verona. All’epoca Ventura mi aveva chiamato in nazionale e avevo bisogno di giocare. Così accettai l’offerta del Genoa, seppur a malincuore visto il legame che si era creato col Milan in pochi mesi. Io sarei rimasto una vita al Milan“. Intanto il club rossonero va avanti, nonostante l’emergenza coronavirus, e studia nuovi colpi di mercato: i dettagli >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android