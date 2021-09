Lanna: “Milan-Atletico gara importante. Bravo Maldini a scegliere Maignan”

Marco Lanna, ex calciatore di Roma e Sampdoria, ha parlato del Milan impegnato questa sera contro l'Atletico e non solo: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Marco Lanna, ex calciatore, ha parlato del Milan. Queste le sue parole. "La partita contro l'Atletico sarà importante per il Milan e Pioli sta cercando di scaricare la tensione della gara. Sarà una partita ostica contro una formazione esperta in Europa e tosta, guidata da un allenatore che conosciamo bene. Sarà un match importante per la qualificazione dei rossoneri. Kjaer è il leader morale e tecnico della difesa del Milan. E' un giocatore di grande capacità e gli altri lo seguono molto. Ha grande carisma e quando manca, si sente la sua assenza. E' un giocatore fondamentale. Maignan ha avuto un buon impatto, ma non era scontato che potesse fare così bene. E' stato bravo Paolo Maldini a scegliere un profilo giusto e di grande personalità per il Diavolo". Ecco le probabili formazioni di Milan-Atletico Madrid: novità in difesa.