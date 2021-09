Lamouchi: “Italiane in Champions League? Milan e Inter meritavano di più”

Sabri Lamouchi, ex calciatore di Parma e Inter, ha parlato delle prestazioni delle italiane in Champions, in particolare di Milan e Inter

Sabri Lamouchi, ex calciatore di Parma e Inter, ha parlato delle prestazioni delle italiane in Champions, in particolare di Milan e Inter. A suo dire le milanesi meritavano di più. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Le italiane in Champions? I dettagli fanno la differenza. Inter e Milan meritavano di più. Iniziare la Champions con una sconfitta non è bello, potrebbe avere qualche ripercussione. È andata bene invece alla Juventus, potrebbe aver dato un segnale per riprendere il cammino". "Dispiace per come è stato trattato". Mino Raiola ha parlato del passaggio di Donnarumma al Psg