La Russa: “Se mio figlio dice di essere gay? Sarebbe come se fosse milanista”

Ospite della trasmissione Belve di Francesca Fagnani, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, è stato protagonista di una battuta veramente di bassissimo livello. Come ben si sa, l'esponente di 'Fratelli d'Italia' è un noto tifoso interista e ha risposto così ad una domanda in caso di 'coming out' da parte di suo figlio. "Se mio figlio mi dicesse di essere omosessuale? Accetterei con dispiacere la notizia. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli. Ma se non succede, pazienza. Sarebbe come se fosse milanista". Nuovo stadio, al via i lavori nel 2024? Le parole dell'esperto.