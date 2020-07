Kutuzov: “Sarò sempre grato a Capello. Rangnick? Grande allenatore”

MILAN NEWS – L’ex attaccante del Milan Vitali Kutuzov ha parlato del momento dei rossoneri e del suo arrivo in Italia grazie a Fabio Capello.

Il bielorusso è intervenuto durante il programma “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television.

Sulla ripresa del campionato: “La salute viene prima di tutto e questa ripresa è molto importante. Si tornerà piano piano alla normalità ma c’è chi ha davvero vissuto momenti pesanti”.

Sul Milan di oggi: “Il Milan è sempre il Milan, sarò sempre grato a Capello e a questa società per la possibilità che mi è stata data di venire in Italia. Non possiamo fare adesso delle valutazioni del rendimento del Milan, dobbiamo aspettare almeno altre 3-4 giornate, visto il momento particolare e le differenze di ripresa tra le diverse squadre. Per quanto riguarda Rangnick, il mio amico Hleb è stato con lui allo Stoccarda e conferma sia un grande allenatore”.

PAROLE CHE FANNO DISCUTERE QUELLE DI ALESSANDRO ALCIATO SU MALDINI: LEGGI QUI>>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓