Krunic: “Le mie due sorelle sono le persone più importanti al mondo”

Rade Krunic, centrocampista rossonero, ha parlato ai canali ufficiali del Milan delle persone più importanti della sua vita: le sue sorelle

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv' nel format 'Under My Skin', Rade Krunic ha parlato di due tatuaggi 'particolari'. Queste le parole del centrocampista rossonero: "A 20 anni ho fatto i primi due, le iniziali delle mie due sorelle Aleksandra e Milica. Per me sono loro sono le persone più importanti al mondo e quindi ho fatto. Ai genitori piacevano anche, ma mio padre mi diceva di non esagerare, lui aveva paura solo di quello. E' una dipendenza: all'inizio fanno male, ma fa piacere vederli".