Kristensen: “Kjaer capitano del Milan? E’ difficile: vi spiego il motivo”

Thomas Møller Kristensen, giornalista danese del Jyllands-Posten, ha parlato della possibilità Simon Kjaer prossimo capitano del Milan

Thomas Møller Kristensen, giornalista danese del Jyllands-Posten, ha parlato della possibilità Simon Kjaer prossimo capitano del Milan. Questo il suo pensiero ai microfoni di 'Radio Rossonera': “È difficile. È stato il capitano della Nazionale per tanti anni e agisce come un capitano. Ha un ruolo importante in Nazionale ma solo quando giocava in Nazionale. Ha cambiato tantissimi Club, tantissimi allenatori, è stato tanto in panchina e non performava. Ora gioca regolarmente ed è diventato centrale nel Milan. Lo vedi nel modo in cui gioca, controlla e aiuta i compagni. Ora è pronto ma ad esempio direi che un anno fa non lo era. Ha avuto una carriera un pò tribolata tra Spagna, Turchia, ecc. Ha avuto tanta esperienza ed è cresciuto in confidenza. Anche il momento di Eriksen, è come se fosse stato naturale per lui. È andato subito verso il compagno, lo ha aiutato e soccorso”. Intanto Salvini ha parlato in ESCLUSIVA ai nostri microfoni. Attacchi a Calhanoglu e Donnarumma