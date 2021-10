Kjaer: “Voglio finire la mia carriera qui. Dopo il 2024, sono giovane”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ieri ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2024. Ma vorrebbe restare in rossonero anche oltre!

Simon Kjaer, difensore del Milan che ieri ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2024, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV'. Parlando dei suoi obiettivi personali da conseguire in rossonero dopo il rinnovo, Kjaer ha dichiarato: "Io devo dare il mio massimo, per lasciare un piccolo segno che c'è stato un danese qui, Simon Kjaer, che ha fatto qualcosa per il Milan. Poi ci sono stati tanti step davanti, viviamo un giorno alla volta. Il mio sogno è di finire la mia carriera qui, ma non nel 2024, sono ancora giovane. Però ho pure visto così tante cose nel calcio, quindi non guardo due anni in avanti. Guardo al domani. Domani ho libero? Mi rilasso, recupero e poi venerdì si lavora".