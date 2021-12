Kjaer: “Sono ancora infastidito dal rigore subito in semifinale” | News

Simon Kjaer, difensore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quanto successo nella semifinale di Euro2020

Intervenuto ai microfoni di 'Tv2 Sport', Simon Kjaer ha parlato, tra le tante cose, della mancata finale di Euro2020. Queste le parole del difensore del Milan: "Proprio in quel momento ero sopraffatto dalla fatica, dalla stanchezza, dalle emozioni e dalla dura consapevolezza che ormai era finita. Ancora oggi sono infastidito dal calcio di rigore in semifinale che ci ha fatto uscire. E sarò sempre dispiaciuto per non essere arrivato in finale. Abbiamo la migliore nazionale in questo momento, in tutti gli anni in cui sono stato. Senza dubbio. E credo che possiamo costruire e migliorare ancora".