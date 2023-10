Kjaer infuriato con San Marino: “Hojlund ha rischiato di rompersi la schiena”

Simon Kjaer, difensore del Milan, non si è risparmiato al termine della partita tra San Marino e Danimarca, vinta dai danesi per 2-1. Il giocatore rossonero ha accusato i giocatori avversari per il bruttissimo intervento subito da Rasmus Hojlund, colpito alla schiena nei minuti finali. Ecco le sue parole riportate da calciomercato.com.