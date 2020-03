Kjaer: “Pioli? E’ una brava persona, ho solo cose buone da dire”

ULTIME NEWS MILAN – Simon Kjaer, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato, tra le altre cose, del suo rapporto con Stefano Pioli. Il danese ha elogiato apertamente il tecnico rossonero con queste parole. “Ho sole cose buone da dire sul mister. Mi ha sempre dato fiducia, è una brava persona. Conosce bene la tattica e le cose del campo, ma quello che fa la differenza per me è l’uomo. Con me è stato ottimo, è una delle cose per me importanti anche fuori dal calcio, lui è una brava persona”. Per leggere l’intervista integrale di Kjaer, continua a leggere >>>

