Kjaer: “Pallone d’Oro? Un grande onore e un premio alla carriera”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha espresso la propria soddisfazione per la nomination al Pallone d'Oro. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tv2 Sport': "Il calcio è uno sport di squadra, ma devo ammettere che per me è stato un grande onore essere tra i 30 candidati al Pallone d'Oro e alla sera finire come numero 18. Ma anche per tutto il lavoro che ho messo nella mia carriera. E sono molto orgoglioso dei premi che ho ricevuto".