Kjaer: “La fascia One Love? Ridicolo non poterla utilizzare. Sulla partita…”

Questo pomeriggio la Danimarca ha pareggiato 0-0 contro la Tunisia. In campo c'era anche il calciatore del Milan Simon Kjaer, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match: "La fascia One Love? Devo stare attento a quello che dico, ma è assolutamente ridicolo che possa far scattare un cartellino giallo se uso una fascia da capitano, che abbiamo usato molte volte prima. Ma non scendiamo a compromessi con l'aspetto sportivo. Se avessi ricevuto un cartellino giallo e dopo cinque minuti avessi ricevuto un altro cartellino giallo, avrei penalizzato l'intera squadra. Non posso farlo in un Mondiale. Penso che sia ragionevole porre domande alla FIFA. È completamente ridicolo, dobbiamo stare in piedi e parlarne per dare una conseguenza sportiva all'uso della fascia da capitano, che abbiamo usato di recente contro Francia e Croazia. L'altro giorno abbiamo visto tutti la conferenza stampa con il presidente. E non ci può essere il minimo dubbio su cosa ne pensiamo tutti".