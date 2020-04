Kjaer: “Atalanta? Gasperini mi ha detto che c’era un problema tattico”

NEWS MILAN – Il difensore del Milan Simon Kjaer ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport: ecco le sue dichiarazioni tra presente, passato e futuro. Il centrale danese ha parlato tra le altre cose anche delle difficoltà affrontate nei primi mesi di questa stagione con la maglia dell’Atalanta.

“E’ una squadra fantastica – ha detto Kjaer – gioca un calcio bellissimo e segna un sacco di gol. Però analizzare la mia stagione a Bergamo è molto semplice: il mister ha sempre ripetuto che c’era un problema di ordine tattico. Però mi sono sempre allenato come un professionista e con impegno e infatti appena c’è stata l’opportunità di andare al Milan l’ho presa al volo e mi sono fatto trovare pronto”.

Con la maglia della Dea, il difensore ha totalizzato 5 presenze in campionato, di cui 3 da titolare, e 90 minuti in Champions League nella vittoria di San Siro contro la Dinamo Zagabria per 2-0. Intanto, oggi compie 47 anni un ex difensore del Milan: ecco chi è>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓