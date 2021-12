Kjaer: “Al Milan ho giocato il miglior calcio della mia carriera” | News

Simon Kjaer, difensore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo ruolo all'interno dello spogliatoio del Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Tv2 Sport', Simon Kjaer ha parlato, tra le tante cose, del suo ruolo all'interno del Milan. Queste le parole del difensore danese: "Mi hanno scelto per un ruolo da leader in una squadra giovane e abbiamo riportato il club ai vertici del calcio italiano e di nuovo in Champions League dopo tanti anni. E personalmente, probabilmente dal primo giorno ho giocato il miglior calcio della mia carriera". Milan, le top news di oggi: l'erede di Kessié arriva dalla Juve?