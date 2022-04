Navas avvisa il Psg: “Donnarumma? Non farò un altro anno così”

Keylor Navas, portiere del Psg, ha parlato del dualismo con Gianluigi Donnarumma. Parole dure del costaricano, che avvisa così il suo club

Keylor Navas , portiere del Psg, ha parlato del dualismo con Gianluigi Donnarumma. Parole dure del costaricano, che invita il suo club a rivedere questa situazione in vista del prossimo anno. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Canal +': " Voglio giocare sempre, non farò un altro anno così . Oggi sto bene a Parigi, ma per il futuro dovranno essere considerate molte cose".

Navas è tornato a difendere la porta del Psg contro l'Angers complice anche l'errore grossolano dell'ex Milan contro il Marsiglia. Poi rincara la dose: "Non posso pensare di vivere ancora una situazione come quella di quest'anno. Ho un buon rapporto con Donnarumma, ma voglio sempre giocare ed essere in campo tutte le partite. Per il futuro dovremo considerare tante cose".