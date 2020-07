Kessie rivela: “L’aiuto di Ibrahimovic? Vi spiego come fa”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Se qualcuno è in malafede o non crede all’impatto che Zlatan Ibrahimovic ha avuto e sta avendo nei suoi compagni di squadra, si vada a sentire cosa dicono i giocatori rossoneri in questi ultimi mesi. L’ultima conferma, non che ce ne fosse bisogno, arriva proprio da Franck Kessie.

L’ivoriano, ai microfoni di Sky Sport, ha rivelato: “Ibrahimovic – dichiara Kessie – è un grandissimo campione e ha portato tanta esperienza in squadra. Quando sei vicino a lui è capace di aiutarti“. Praticamente basta stargli vicino per imparare qualcosa: guardandolo, ma anche con qualche semplice consiglio.

