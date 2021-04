Kessie: “Da bambino tifavo Milan e andavo matto per Shevchenko”

Franck Kessie, centrocampista rossonero, nell'intervista rilasciata a Sportweek ha parlato per la passione per Shevchenko

Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Kessie ha parlato della sua passione per i colori rossoneri e per l'ex attaccante Andrij Shevchenko. Ecco cosa ha detto: "Da bambino tifavo Milan e andavo matto per Shevchenko. Il Milan era anche la mia squadra alla Playstation. Era facile tifare per loro: a quei tempi vincevano tutto. Quando ho indossato per la prima volta la maglia rossonera non ci credevo. Pensai che avrei dovuto sudare per quella maglia, perché del Milan io ero anche tifoso. È quello che cerco di fare a ogni partita. Giocare la Champions col Milan sarebbe grandioso". Ecco le altre dichiarazioni di Kessie.