Kessie: “Barcellona grande opportunità, quando ti chiama Xavi…”

"È una grande opportunità, il Barça è una grande squadra e sono molto felice di essere qui. Quando ti chiama un grande allenatore come Xavi, che è stato un grande giocatore, quando ti chiama uno come lui vedi che tutti i tuoi sforzi sono valsi la pena. Sono un giocatore che lavora duramente e dà tutto in campo per vincere i titoli. Posizione in campo? Xavi saprà qual è la posizione più adatta a me per aiutare la squadra".