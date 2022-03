Kessié, l’ex allenatore non ha dubbi: “Sarà titolare al Barcellona” | News

Massimo Drago, ex allenatore di Franck Kessié ai tempi del Cesena, ha parlato del trasferimento dell'ivoriano al Barcellona

Intervenuto ai microfoni del quotidiano sportivo spagnolo 'Sport', Massimo Drago ha parlato del trasferimento di Franck Kessié al Barcellona . Queste le dichiarazioni dell'ex allenatore del Cesena, che ha allenato l'ivoriano proprio quando vestiva la maglia bianconera: "Franck Kessié sarà titolare al Barcellona. E' un calciatore da Barcellona e da qualsiasi altro top club mondiale. È cresciuto tantissimo in queste sette stagioni italiane e può migliorare ancora visto che ha appena 25 anni. Ha una personalità mostruosa e l'interesse del Barça non mi sorprende. Sarebbe un vero peccato vederlo lasciare il Milan e la Serie A a fine stagione, ma in ottica blaugrana Kessié a parametro zero sarebbe un'operazione straordinaria. Con un grande ex centrocampista come Xavi da allenatore, Franck potrebbe crescere ancora di più".

Inoltre, Drago ha parlato del ruolo che potrebbe ricoprire nel club catalano: "Kessié può giocare anche da regista, ma per me la posizione in cui rende meglio è quella della mezzala. Parliamo di un box to box in grado di difendere e attaccare per 90 minuti con gli stessi risultati. Nonostante la sua grossa stazza, ha le capacità tecniche per liberasi e fare la giocata in pochi metri. È un autentico jolly, che nel 4-3-3 di mister Xavi sarebbe perfetto al fianco e non al posto di Busquets. Da numero 8 credo che Kessié al Barça potrebbe segnare almeno 8-9 reti a stagione".