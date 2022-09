Kalulu: “Con Pioli sono migliorato molto. Sa parlare e motivare”

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha concesso un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. A precisa domanda sull'operato di Stefano Pioli e sul suo rapporto con il suo allenatore ha risposto così: "A questi livelli, non è banale che un tecnico riesca a coinvolgere tutti. Ne apprezzo gli allenamenti ad alta intensità, la stessa in partita, con una concorrenza sana. Se fai bene te lo dice, e ti sa parlare quando fai meno bene. Nei momenti di dubbio, sa motivare, ricordando che siamo un gruppo forte e intelligente. Siamo una squadra giovane, ma con lui sono migliorato molto". Leggi qui la sua intervista integrale >>>