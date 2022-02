Kalulu: “Milan ancora più francese con Yacine Adli? Non mi dispiace!”

Pierre Kalulu, difensore classe 2000, ha parlato del prossimo arrivo di Yacine Adli al Milan. La collina francese è destinata ad aumentare

Pierre Kalulu , difensore classe 2000, ha parlato del prossimo arrivo di Yacine Adli al Milan. La collina francese è destinata ad aumentare. Un dato di fatto che non può che rendere Pierre orgoglioso. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Eurosport'.

Con Yacine Adli aumenterà la colonia francese al Milan: “Non mi dispiace (ride, n.d.r.)! Parliamo francese tra di noi, ma in campo cerchiamo sempre di farlo in italiano perché tutti capiscano. Questo significa soprattutto che in Francia ci sono giocatori di qualità. Siamo osservati e ricercati, è gratificante”.