Kalulu: “Maldini e Massara mi dissero che il Milan mi avrebbe aspettato”

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Repubblica' oggi in edicola. Sul suo arrivo al Milan nell'estate 2020, prelevato dall'Olympique Lione per soli 480mila euro per una geniale intuizione di Paolo Maldini e Frederic Massara, Kalulu ha ricordato quanto segue.