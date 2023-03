Kalulu: “Qualificazione alla prossima Champions con il Milan al 98%”

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Repubblica' oggi in edicola. Sulle possibilità di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, che si terrà nel 2023 e che ci si giocherà attraverso il piazzamento nel campionato attualmente in corso, Kalulu ha dichiarato quanto segue.