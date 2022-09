Kalulu: “Giroud mi dà consigli, Ibrahimovic è impressionante”

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha concesso un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Tra i tanti temi trattati dal nazionale francese anche il rapporto con i due attaccanti Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic: "Olivier, da attaccante mi dà molti consigli. Lui alle maledizioni non ci ha mai creduto. Ibrahimovic? All’inizio è impressionante perché prima ci giocavo, ma alla Playstation. Ma poi capisci che se è ancora a questi livelli è perché lavora duro ogni giorno. Ci ha trasmesso quest’esigenza che ci aiuta anche quando non c’è in campo". Leggi qui la sua intervista integrale >>>