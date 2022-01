Kalac: “Chiedono ai portieri di fare come Baresi. Non capisco perché”

L'ex Milan Zelijko Kalac ha analizzato la figura del portiere moderno, ormai diventato il primo giocatore ad avviare l'azione

L'ex Milan Zelijko Kalac ha analizzato la figura del portiere moderno, ormai diventato il primo giocatore ad avviare l'azione. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Io questa cosa del chiedere a portieri di fare i giocatori non la capisco, ma se noi ci mettiamo i guanti ci sarà un motivo, ossia parare. Ora chiedono di avviare le azioni, come se fossero tutti Franco Baresi. Certo, bisogna adeguarsi ai tempi ed è importante che il portiere sappia usare i piedi, ma io dico che prima di tutto deve parare. Quando giocavo io c'erano Dida e Buffon più forti di tutti. Adesso ci sono 10-12 portieri che sono tutti forti uguali, non c'è tanta differenza. Non so se si sia alzato il livello".