Kaka: “Milan, puoi giocartela alla pari con tutte in Champions League”

Ricardo Kaka, ex fuoriclasse rossonero, vede bene il Milan in Champions League nonostante il Diavolo sia capitato in un girone molto tosto

Daniele Triolo

Ricardo Kaka, ex fuoriclasse del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il brasiliano ha parlato della spensieratezza che potrebbero avere i giovani giocatori rossoneri nel disputare la Champions League 2021-2022 contro avversarie toste come Atlético Madrid, Liverpool e Porto. “Giocare partite come queste è il sogno di tutti i calciatori. Loro ne avranno sei, per iniziare …”.

Quindi, sul percorso che potrà fare il Diavolo in questa Champions e sull'eventuale passaggio del turno, Kaka ha dichiarato: “Non vedo grande differenza nel girone, possono giocarsela alla pari con tutte e passare il turno. Poi vedremo, dagli ottavi in poi è quasi impossibile trovare avversarie facili. Di sicuro chi sopravvivrà a questo girone avrà qualcosa in più delle altre”. Ecco le parole di Stefano Pioli alla vigilia di Liverpool-Milan.