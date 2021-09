Kaka: “Milan, Pioli ha tutto per entrare tra i grandi della panchina”

Ricardo Kaka, ex fuoriclasse del Milan, ha parlato dell'allenatore rossonero Stefano Pioli: "Tecnico bravissimo ed ottimo gestore"

Ricardo Kaka, ex fuoriclasse del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il brasiliano ha parlato del percorso che potrebbe fare Stefano Pioli sulla panchina rossonera, che occupa dall'ottobre 2019 quando subentrò a Marco Giampaolo.