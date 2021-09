Kaka: “Liverpool-Milan, tutti gli ingredienti per una grande prestazione”

Ricardo Kaka spiega come in Liverpool-Milan di domani sera i rossoneri possano venire a capo di una partita comunque definita "durissima"

Ricardo Kaka, ex fuoriclasse del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il brasiliano ha spiegato come la gara di domani sera in Champions League a Liverpool si tratterà di una partita speciale, questo "inedito di Anfield", definendola, però, "il debutto ideale per questo Milan".