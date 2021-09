Kaka: “Liverpool-Milan: Ibra, Kjaer e Giroud indicheranno la strada”

Ricardo Kaka, ex fuoriclasse rossonero, ha spiegato cos'ha il Milan più del Liverpool alla vigilia della sfida di Champions ad 'Anfield'

Ricardo Kaka , ex fuoriclasse del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il brasiliano ha spiegato cosa possano avere, a suo avviso, i rossoneri di Stefano Pioli più del Liverpool di Jürgen Klopp in vista della sfida di Champions League di domani sera, ore 21:00 , ad 'Anfield'.

“Anzitutto un bel mix tra giovani e giocatori di esperienza. L’ho vissuto, so quanto conti crescere accanto a Maldini, Cafu, Sheva, Inzaghi, Costacurta, gente che non pensava alla scadenza del contratto ma solo al bene del club. Oggi tocca a Ibra, Kjaer, Giroud: indicheranno la strada, la qualità in rosa non manca. E poi il Milan torna con una fame diversa: il Liverpool ha già vinto e si conferma in alto da anni, ma l’entusiasmo di chi sogna di giocare questo torneo da tanto tempo può fare la differenza”. Leggi qui l'intervista integrale di Kaka >>>