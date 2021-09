Kaka: “Le finali di Champions tra Liverpool e Milan sono il calcio”

Ricardo Kaka ha ricordato le finali di Champions League tra Liverpool e Milan del 2005 e del 2007. "Mi tengo anche la sconfitta. Ecco perché"

Ricardo Kaka, ex fuoriclasse del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il brasiliano ha ricordato le due finali di Champions League tra Liverpool e Milan del 2005 a Istanbul, vinta ai calci di rigore dai 'Reds' di Rafa Benítez e del 2007 ad Atene, vinta invece per 2-1 dai rossoneri, allora guidati da Carlo Ancelotti.