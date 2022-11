Kakà sul suo futuro: “Ho studiato, magari farò il direttore sportivo”

Ricardo Kakà, ex fuoriclasse del Milan, ha parlato dei suoi studi di gestione sportiva e del futuro professionale. Le dichiarazioni

Dopo una brillante carriera da calciatore in cui è diventato una leggenda del Milan, Ricardo Kakà si è un po' eclissato e, al momento, non occupa nessun ruolo nel mondo del calcio. Ma il futuro cosa gli riserverà? Il brasiliano, in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', risponde così.