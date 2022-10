Kaka: “De Ketelaere? Ci sono alcune somiglianze tra lui e me”

Ricardo Kaka , ex fuoriclasse del Milan , è intervenuto ai microfoni di 'BeIn Sports'. Si è soffermato sul paragone che spesso viene fatto tra lui e Charles De Ketelaere , fantasista belga classe 2001 acquistato in estate dai rossoneri per 35 milioni di euro, bonus inclusi.

"Ha alcune abilità che sono simili alle mie. Ma non voglio confrontare i giocatori per alleviare la pressione sul giocatore. Non è bene confrontare un giocatore con un altro. Penso che sia un ottimo giocatore con grandi capacità. Mi somiglia? Sì, ci sono alcune somiglianze tra lui e me", le parole di Kaka.