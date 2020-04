Juventus, Trezeguet: “Contro il Milan nel 2005 il mio gol più importante”

NEWS JUVENTUS – David Trezeguet, classe 1977, ex centravanti della Juventus per ben dieci anni, dal 2000 al 2010, ed autore di 171 gol in 320 gare con i bianconeri, ha ricordato ai canali ufficiali della ‘Vecchia Signora‘:

“Il gol al Torino segnato al 94′ nel 2007 è stato molto importante. Ma quello più forte emotivamente è stato a ‘San Siro‘ contro il Milan nel 2005, che ci ha dato una vittoria determinante contro una squadra molto forte”.

Quella rete di Trezeguet in Milan-Juventus 0-1 dell’8 maggio 2005, di fatto, rappresentò la svolta Scudetto per i bianconeri, che si videro, poi, revocare quel titolo un anno dopo per lo scandalo Calciopoli.

“Io con la Juventus ho avuto una storia molto importante. I primi passi, dopo l’Europeo del 2000, non sono stati semplici. Ho conosciuto grandi giocatori e allenatori e sicuramente è stato il passo più importante della mia carriera da professionista”, ha ricordato ancora Trezeguet il quale, infine, ha ricordato la sua partita di Champions League più bella.

"Sicuramente la semifinale 2002/03 contro il Real Madrid. Al ritorno abbiamo giocato una grandissima partita, ribaltando la sconfitta dell'andata. Per me quella partita è stata unica".