Juventus, Paratici commenta i 4 gol subiti contro il Milan

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS – Ai microfoni di DAZN, prima di Juventus-Atalanta, Fabio Paratici ha commentato la brutta batosta subita dal Milan martedì scorso a San Siro. Un netto e clamoroso 4-2 per i rossoneri, subito da situazione di svantaggio. Nel post-partita di quella partita nessun dirigente bianconero aveva parlato. A distanza di giorni, ecco le sue parole.

“Per qualsiasi squadra è difficile subire tre gol in cinque minuti, è successa una cosa analoga contro la Fiorentina, 8 anni fa. Non dobbiamo pensare a questo, ma a ciò che verrà”. Risposta diplomatica di Paratici, che ovviamente non poteva puntare il dito contro la squadra prima in classifica, o peggio ancora con mister Maurizio Sarri. Certamente i bianconeri hanno ampiamente deluso, e non solo contro il Milan. Ma lo Scudetto, con la Lazio ormai in un periodo nero, sembra destinato alla Juve.

