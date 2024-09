Juventus, Thiago Motta: “La strada è quella giusta. Per vincere…”

Intervistato da Dazn, alla fine del match contro il Napoli , Thiago Motta , tecnico della Juventus , ha parlato così della squadra bianconera: "Per vincere qualcosa in meglio possiamo fare, abbiamo trovato delle squadre forti e che sanno giocare. I nostri hanno fatto una buona prestazione, non possiamo essere contenti del risultato perché entriamo sempre vincere. La strada è quella lì, abbiamo messo il Napoli dietro però negli ultimi metri dobbiamo migliorare".

Infine, il tecnico bianconero ha concluso: "Sicuramente quando una squadra si mette indietro non è facile per nessuno, abbiamo la qualità per farlo ma la strada è quella giusta. Il cambio ritmo e l'attacco della profondità dobbiamo farlo, quando troviamo una squadra con tanti uomini in area di rigore abbiamo più modi per arrivare al gol".