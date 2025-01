Sabato su Juventus-Milan: “Voglio vedere come reagiscono i giocatori rossoneri”

“In campionato finì con uno squallido 0-0, se vincesse il Milan forse avrei il dubbio che i giocatori non si sono impegnati a dovere. Voglio vedere comunque come reagiscono i giocatori e capire qual è il loro livello.”

Le parole di Sabato evidenziano la pressione che grava sui calciatori del Milan, chiamati a una reazione decisa dopo l’esonero di Fonseca e l’arrivo di Conceicao. La vittoria in un match così delicato potrebbe sollevare dubbi sul reale impegno della squadra, ma al contempo offrirebbe una chiara risposta sul loro valore attuale e sul livello di motivazione. Sabato si aspetta di vedere come i giocatori affronteranno la sfida, con l’obiettivo di dare continuità alle prestazioni e dimostrare una crescita sotto la guida del nuovo tecnico. LEGGI ANCHE: Milan, Tomori-Bennacer: Conceicao rilancia due perni di Pioli. E in futuro...