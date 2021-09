Juventus-Milan, Shevchenko: “Ecco i miei ricordi. Rossoneri favoriti”

Andriy Shevchenko, ex attaccante rossonero, ha parlato della partita Juventus-Milan tra ricordi del passato e attualità

Alcuni ricordi del passato : "I miei scontri con la Juventus risalgono ai tempi in cui giocavo alla Dinamo Kiev, quindi conoscevo benissimo il valore di questo club. Quando sono arrivato in Italia la Juventus poteva contate su giocatori come Zidane, Del Piero e Inzaghi. La prima partita contro di loro è andata benissimo, abbiamo vinto ma la Juventus era fortissima".

Sulle due squadre: "Hanno fatto due partenze diverse. Il Milan è una squadra dinamica e in crescita: l'arrivo di Giroud, Ibra che sta bene, Leao in crescita, in difesa il Milan è solido. La Juventus non è partita benissimo, è in una fase di transizione, deve ancora trovare la formazione migliore, ma ha giocatori importanti. Dybala è un giocatore che ha una potenzialità enorme. Penso che Allegri è un grandissimo allenatore, ha un'esperienza importante nel calcio mondiale. Sta trovando l'equilibrio che porterà loro a vincere le partite. Il Milan in questo momento è sicuramente favorito, ha trovato un equilibrio giusto. Ha fatto una campagna acquisti che ha cambiato la squadra. Sta bene e si è visto". Dispiace per come è stato trattato". Mino Raiola ha parlato del passaggio di Donnarumma al Psg