Emerson Royal: “Il Milan per noi brasiliani è troppo importante. Sulla Juventus…”

A pochi giorni dalla cruciale sfida di campionato contro la Juventus , Emerson Royal , protagonista nella vittoria di Como-Milan , ha parlato ai microfoni di MilanTV per presentare l’attesissimo match contro i bianconeri. Un confronto che promette grande intensità e che si preannuncia fondamentale per le ambizioni rossonere in stagione. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:

"Per me è troppo importante essere qua, perché il Milan per noi brasiliani è troppo importante. Quando sono arrivato qua mi sono subito detto di dover fare un ottimo lavoro, perché voglio vincere qualcosa con questa maglia, è troppo importante per me. Sono molto contento di questi miei primi 6 mesi qua. Io lavoro per questo".