Juventus-Milan, Brambati: “Diavolo non favorito. Tonali? Non ho visto niente”

Il noto procuratore Massimo Brambati va controcorrente rispetto al pensiero comune. Milan favorito contro la Juventus e Tonali migliorato?

Juventus-Milan snodo cruciale? "Per me il Malmoe è abbordabile ma è una squadra che ha gamba, fisicità, a cui hai segnato nel loro momento migliore. Ci sono delle partite che le fai diventare facili, con l'Empoli l'ha fatta diventare complicatissima. Ho notato qualcosa di diverso, ho visto più applicazione e concentrazione rispetto alla partita con l'Empoli. Se Allegri giocatori come Dybala, Cuadrado, Alex Sandro e Bentancur li recupera, la Juventus sicuramente torna ad essere lei. Il Milan sta facendo benissimo in campionato ma c'è stato un grande gap in Champions. Non vedo così favorito il Milan".